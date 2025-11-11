Tras la pandemia, incrementó la automedicación con pastillas para dormir

El neurólogo Juan Pablo Zorrilla advirtió en diálogo con InformateSalta sobre el crecimiento del consumo y la automedicación con pastillas para dormir, un fenómeno que, según explicó, se intensificó después de la pandemia y representa un serio riesgo para la salud.

“La prevalencia de los trastornos del sueño aumentó mucho y la gente le perdió miedo a los fármacos. Hoy es más fácil conseguirlos gracias a la receta electrónica y a contactos informales, lo que facilita el acceso sin control médico”, señaló el especialista.

“Con el tiempo, el cuerpo necesita más dosis para lograr el mismo efecto, y suspenderlas sin control puede causar abstinencia"

Zorrilla explicó que los psicofármacos más utilizados son las benzodiacepinas, como el clonazepam y el alprazolam, que pueden generar dependencia y tolerancia. “Con el tiempo, el cuerpo necesita más dosis para lograr el mismo efecto, y suspenderlas sin control puede causar abstinencia. Son medicamentos que deben ser recetados y controlados por un profesional”, advirtió.

Entre los efectos adversos más comunes del uso prolongado mencionó los problemas de memoria, la dificultad para concentrarse y la alteración del ciclo natural del sueño. “Cuando llegan a consulta, muchas veces los pacientes llevan años tomando dosis altas y cuesta mucho suspender el medicamento. Es una dependencia similar a la de una droga”, explicó.

Por otro lado, el neurólogo destacó que los problemas de sueño suelen ser un síntoma de algo más profundo, como ansiedad, depresión o malos hábitos, y que la solución no debe basarse solo en medicación. “Las medidas higiénico-dietéticas son más efectivas a largo plazo: tener horarios regulares, evitar pantallas antes de dormir, reducir el consumo de café y bebidas energizantes, y mantener una rutina de descanso”, recomendó.

"Automedicarse puede parecer una solución rápida, pero a largo plazo solo agrava el problema”

Finalmente, Zorrilla fue claro: “No hay una pastilla mágica para dormir. Automedicarse puede parecer una solución rápida, pero a largo plazo solo agrava el problema”.