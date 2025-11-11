Emergencia socio sanitaria: La diputada Paredes cruzó a la oposición y los mandó a recorrer el norte

En el debate del proyecto por la prórroga por 180 días la declaración de estado de emergencia sociosanitaria en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia, dispuesta por la Ley Nº 8185, se generó un fuerte cruce entre los legisladores.

El diputado por Capital, Roque Cornejo, cuestionó la iniciativa asegurando que lo que se necesita es un plan de políticas pública clara. “Queremos que se trabaje en serio y los niños no pueden esperar un día más” afirmó el legislador en el recinto .

Al tomar la palabra, la diputada por San Martín, Gladys Paredes, lo cuestionó por sus declaraciones y le pidió que recorra el norte de la provincia. “A ninguno de estos diputados se les murió un chico en los brazos como a mi” afirmó la diputada que también es médica pediatra.

Paredes destacó que el actual gobierno provincial, se contactó con ella para avanzar en soluciones con las comunidades, y que no mueran los chicos. Agregó que hoy la oposición habla desde la ignorancia y el odio.

“Hoy los chicos no se mueren como antes, hoy no llegan desnutridos. Vayan y dígnense en ir al norte y hablar con los médicos”

“A usted diputado Cornejo, le digo que estudie antes de hablar o por lo menos pídanle a sus asesores que les expliquen. Lo mismo para usted diputada (por Sofía Sierra) estoy cansada que nos trata de mediocre” afirmó la médica totalmente enojada dirigiéndose a sus pares.

“Hoy los chicos no se mueren como antes, hoy no llegan desnutridos. Vayan y dígnense en ir al norte y hablar con los médicos” les cuestionó la legisladora provincial durante el debate.