Desmienten “secuestro extorsivo” en Aguas Blancas: Aseguran que se trató de un robo de motos

Luego de que tomara estado público la versión sobre un presunto “secuestro extorsivo” en Aguas Blancas, el abogado defensor de las personas involucradas, Cristian Illesca, desmintió categóricamente los hechos y sostuvo que la acusación es falsa.

Según explicó el letrado a Orán al Momento, la denuncia fue realizada por la madre de unos jóvenes que afirmaban haber sido retenidos y que se les habría exigido dinero para su liberación.

Illesca indicó que está acreditado con videos, testimonios y conversaciones por chat que los jóvenes denunciantes en realidad habrían robado una motocicleta del domicilio de su cliente, la cual luego fue hallada.

El abogado señaló además que los mismos jóvenes se ofrecieron a devolver el vehículo tras enterarse de que habían sido identificados y denunciados penalmente en la comisaría de Aguas Blancas.

En el lugar donde indicaron que se encontraba la moto, fue encontrado también otro motovehículo sustraído ese mismo día a una vecina.

De acuerdo con Illesca, los jóvenes no serían víctimas, sino parte de una banda dedicada al robo de motos para trasladarlas a Bolivia.

El abogado destacó que las denuncias por estos robos fueron realizadas con anterioridad y que no existe ningún indicio de un hecho de secuestro o extorsión.