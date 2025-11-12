En diciembre aumentaría el precio del ticket del Teleférico ¿cuánto saldría?

Sociedad12/11/2025
teleférico san bernardo

Tras un año con un buen balance para el Teleférico de Salta, con una gran afluencia de turistas tanto extranjeros como nacionales y locales, el precio del ticket podría aumentar por la suba de insumos y mantenimiento.

El director del Teleférico, Ángel Causarano, adelantó esto y dijo que tras 9 meses de mantener el precio de las tarifas, analizan aumentarlas para diciembre pero que no será de gran impacto. 

catedralEscapada a Salta: mucho más que el viaje en el tren de las nubes

Actualmente el precio para turistas nacionales es de $15.000 y pasaría a costar $20.000, mientras que para el salteño es de $8.000 y aumentaría a $10.000.

Recordó también en Norte Noticias Salta que sumando $4.000 al precio de los tickets, ya sea para turistas o salteños, pueden acceder a ambos teleféricos. 

Plan meta saenzEl Plan Meta sigue avanzando: Sáenz inauguró refacciones en el Complejo Deportivo de Metán

Sobre el teleférico Ala Delta dijo que marcha muy bien desde que implementaron la venta de los dos tickets o el combo y que continúan realizando trabajos muy importantes en el lugar como la colocación de gaviones en el cerro y la inauguración del anfiteatro bajo el nombre de Las Voces de Orán. 

Para poder comprar el boleto, el horario de atención es de 8:30 a 19:30 hs., y prevén que, en verano, como el Ala Delta puede trabajar de noche, se lleven adelante espectáculos nocturnos. 

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día