En diciembre aumentaría el precio del ticket del Teleférico ¿cuánto saldría?

Tras un año con un buen balance para el Teleférico de Salta, con una gran afluencia de turistas tanto extranjeros como nacionales y locales, el precio del ticket podría aumentar por la suba de insumos y mantenimiento.

El director del Teleférico, Ángel Causarano, adelantó esto y dijo que tras 9 meses de mantener el precio de las tarifas, analizan aumentarlas para diciembre pero que no será de gran impacto.

Actualmente el precio para turistas nacionales es de $15.000 y pasaría a costar $20.000, mientras que para el salteño es de $8.000 y aumentaría a $10.000.

Recordó también en Norte Noticias Salta que sumando $4.000 al precio de los tickets, ya sea para turistas o salteños, pueden acceder a ambos teleféricos.

Sobre el teleférico Ala Delta dijo que marcha muy bien desde que implementaron la venta de los dos tickets o el combo y que continúan realizando trabajos muy importantes en el lugar como la colocación de gaviones en el cerro y la inauguración del anfiteatro bajo el nombre de Las Voces de Orán.

Para poder comprar el boleto, el horario de atención es de 8:30 a 19:30 hs., y prevén que, en verano, como el Ala Delta puede trabajar de noche, se lleven adelante espectáculos nocturnos.