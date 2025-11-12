Anuncian tormentas con viento y granizo para varias zonas de Salta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a distintas regiones de Salta desde la tarde de este miércoles hasta el mediodía del jueves.

El fenómeno podría incluir fuertes ráfagas de viento, caída de granizo y abundante lluvia en cortos períodos.

Según informó Defensa Civil del Ministerio de Seguridad y Justicia, el aviso estará vigente desde las 18:00 de hoy hasta las 12:00 de mañana para el departamento Rivadavia.

En tanto, entre la medianoche y el mediodía del jueves, la alerta se extenderá a Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, General José de San Martín y las yungas de Iruya, Orán y Santa Victoria.

El organismo nacional advirtió que se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, con acumulados de 15 a 50 milímetros y posibilidad de superar esos valores en forma localizada. Además, podrían registrarse ráfagas de hasta 90 km/h y fuerte actividad eléctrica.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles anegamientos o caída de ramas y objetos por los vientos intensos.





