La inflación de octubre fue del 2,3%

Los precios al consumidor aumentaron 2,3% en octubre de 2025 respecto de septiembre y con estos indicadores llega al 31,3% el porcentaje interanual.

Desde el inicio del año 2025, acumularon un alza de 24,8% los primeros diez meses del año, según informó el organismo nacional.

El ítem con mayor alza mensual en octubre de 2025 fue Transporte (3,5%); y las de menor, Recreación y cultura y Equipamiento y mantenimiento del hogar (ambas con 1,6%).