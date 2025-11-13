¡Una buena! Enzo recuperó la casa de su mamá que le quitó su padrastro hace 13 años

Después de más de una década de batalla legal, el joven salteño Enzo, conocido por compartir su día a día como vendedor ambulante en redes sociales, finalmente consiguió justicia: Una resolución judicial le otorga la legítima propiedad de la casa que pertenecía a su madre, de la cual fue desalojado por su padrastro cuando era niño, marcando un final feliz a una historia familiar de dolor y perseverancia.

La historia de Enzo comenzó con una pérdida y un acto de crueldad pues, tras el fallecimiento de su madre, su padrastro lo echó de la vivienda junto a sus hermanos, dejándolos en una situación de calle y obligándolos a valerse por sí mismos. Desde entonces, Enzo ha trabajado incansablemente para sobrevivir y salir adelante, mientras mantenía viva la esperanza de recuperar el hogar familiar.

Con el paso del tiempo, el joven inició una larga y compleja batalla legal para recuperar la vivienda. El conflicto se centró en el ex padrastro, quien se había mantenido como ocupante de la propiedad y se negaba a abandonarla, alargando el proceso judicial por más de una década.

Tras años de espera y esfuerzo, la justicia finalmente falló a favor de Enzo, con la resolución judicial que fue contundente, ordena el desalojo inmediato del ocupante y confirma que la propiedad le pertenece legítimamente. El plazo para que el hombre abandone la casa vence el próximo martes, fecha que marca el fin de la pesadilla para el joven.

La noticia llenó de emoción a Enzo, quien compartió su alegría en un video que rápidamente se viralizó en sus redes sociales. Con la voz quebrada por la felicidad, expresó: "¡Si, gente, lo logré! ¡El martes vuelvo a mi casa! ¡Estoy tan contento! No saben lo que me provoca esto…", manifestando su enorme gratitud a quienes lo apoyaron durante el proceso.

El joven resumió su lucha con profunda fe y alegría, justo en un momento inesperado: "Después de casi 13 años de espera se me hizo justicia, siempre creí en Dios, nunca me abandonó, justo ahora que andaba buscando alquiler ¡me sale lo de mi casa!", y concluyó lleno de emoción: "No saben la alegría que tengo, me llega con todo al corazón, vengo con problemas y ahora que me llega esta noticia, estoy re contento, ¡no puedo hablar de la emoción!".