¡Ay caramba! En una semana, la Nafta Súper aumentó $33

El valor de los combustibles sufrió una variante en una semana, pero no una que traiga alivio, todo lo contrario, ya que nuevamente, subieron.

Como todas las semanas, el móvil de CNN Radio Salta se acercó a la estación de servicio Jacarandá ubicada en Avenida Entre Ríos y Junín para hacer relevamiento de precios.

En una semana la Nafta Súper, uno de los combustibles más requeridos, aumentó $33, pasando de $1.535 a valer $1.568. Una variante que se viene sintiendo hace tiempo, ya que a fines de septiembre costaba $1.487.

Infinia también aumentó, pero un poco menos, ya que alcanzó los $1.776 tras subir $21, costando anteriormente $1.755.

La Diesel 500 subió $15, pasando de $1.586 a $1.601, mientras que la Infinia Diesel pasó de $1.757 a $1.778 aumentando $21.

Si bien algunos combustibles habían sufrido una baja la semana pasada, de tan tolo $4 pero baja al fin, los aumentos son de mayor escala y a la larga, entre un poco y poco, se ve el golpe al bolsillo.