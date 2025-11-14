Mundital Sub17: Argentina perdió por penales y quedó eliminada

El equipo conducido por Diego Placente, que había avanzado a los 16avos de final como la mejor selección de la fase de grupos, fue eliminada 4-5 por penales ante México y se despidió del Mundial Sub 17. El Tri se medirá en octavos de final ante Portugal, que superó 2-1 a Bélgica.

La Albiceleste disputó un gran primer tiempo, pero solamente se fue arriba en el marcador por la mínima gracias a un golazo de Ramiro Tulian. En el complemento, los mexicanos mostraron una cara totalmente diferente y gracias a un arranque furioso lo dieron vuelta con un doblete de Luis Gamboa. Cerca del final, los argentinos tuvieron su premio por tanto insistir y empataron el juego con un cabezazo de Fernando Closter.

En los penales, México estuvo implacable y convirtió todos sus lanzamientos, mientras que Argentina falló el primero, ya que Santiago López le contuvo el remate a Gastón Bouhier.