La Municipalidad ahora tendrá su Código de Procedimientos

En la sesión del Concejo Deliberante este miércoles, se aprobó el proyecto de ordenanza que había sido remitido al cuerpo por el Ejecutivo municipal, para la creación del Código de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad.

Durante el debate de la propuesta que contó con un cuarto intermedio, los ediles destacaron que se trata de una iniciativa que busca generar transparencia y organización a la gestión.

La edil Agustina Álvarez, explicó que la propuesta toma casi el 80% de la Ley de Procedimientos de la provincia, que es la que se venía aplicando para una mejor organización, pero ahora permitirá organizar lo que corresponde a Salta Capital.



Por su parte, el concejal Gonzalo Corral consideró que trata de un antes y un después en la vida institucional de la ciudad. “No solo refuerza el concepto de autonomía municipal, sino que lo que hace el código es enmarcar el derecho de los contribuyentes ante el Estado municipal, por eso es que celebro que la iniciativa sea del propio Ejecutivo”, aseguró.

Corral indicó que una de las novedades que se establece es la inclusión de las notificaciones digitales. “Es la primera vez que se discute el establecer un Código que marca los límites del Ejecutivo. Resalto el sistema de notificación electrónica, por otro lado, porque va a garantizar la posibilidad de que se reduzcan los plazos y la burocracia”, concluyó el edil.