¿Cuánto costó criar a un adolescente en octubre? El INDEC publicó los nuevos valores

Economía15/11/2025
Adolescente

El INDEC difundió la actualización de la canasta de crianza correspondiente a octubre, que mide el costo mensual de bienes, servicios y cuidado para niños, niñas y adolescentes de 0 a 12 años. En comparación con septiembre, los valores subieron entre 0,9% y 1,5%.

Los montos informados fueron los siguientes:

Menores de 1 año: $441.173

  • Bienes y servicios: $137.485
  • Cuidado: $303.687
  • Variación mensual: +0,9%

Niños de 1 a 3 años: $524.597

  • Bienes y servicios: $177.526
  • Cuidado: $347.071
  • Variación mensual: +1,04%

Niños de 4 a 5 años: $443.020

  • Bienes y servicios: $226.100
  • Cuidado: $216.920
  • Variación mensual: +1,5%

Adolescentes de 6 a 12 años: $557.173

  • Bienes y servicios: $280.478
  • Cuidado: $276.695
  • Variación mensual: +1,5%
La canasta de crianza calcula tanto el costo mensual para adquirir bienes esenciales como el valor del tiempo de cuidado necesario según cada etapa de desarrollo. Estas cifras permiten dimensionar cuánto cuesta mantener a un niño o adolescente en Argentina y sirven como referencia para políticas públicas, decisiones judiciales y planificación familiar.

