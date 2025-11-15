¿Cuánto costó criar a un adolescente en octubre? El INDEC publicó los nuevos valores

El INDEC difundió la actualización de la canasta de crianza correspondiente a octubre, que mide el costo mensual de bienes, servicios y cuidado para niños, niñas y adolescentes de 0 a 12 años. En comparación con septiembre, los valores subieron entre 0,9% y 1,5%.

Los montos informados fueron los siguientes:

Menores de 1 año: $441.173

Bienes y servicios: $137.485

Cuidado : $303.687

Variación mensual: +0,9%

Niños de 1 a 3 años: $524.597

Bienes y servicios: $177.526

Cuidado: $347.071

Variación mensual: +1,04%



Niños de 4 a 5 años: $443.020

Bienes y servicios: $226.100

Cuidado: $216.920

Variación mensual: +1,5%

Adolescentes de 6 a 12 años: $557.173

Bienes y servicios: $280.478

Cuidado: $276.695

Variación mensual: +1,5%

La canasta de crianza calcula tanto el costo mensual para adquirir bienes esenciales como el valor del tiempo de cuidado necesario según cada etapa de desarrollo. Estas cifras permiten dimensionar cuánto cuesta mantener a un niño o adolescente en Argentina y sirven como referencia para políticas públicas, decisiones judiciales y planificación familiar.