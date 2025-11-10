Día de la Tradición: Los salteños contaron qué costumbres mantienen en familia

Sociedad10/11/2025
dia de la tradicion

Este 10 de noviembre se celebra en todo el país el Día de la Tradición, en homenaje al nacimiento de José Hernández, autor del Martín Fierro y símbolo de la identidad gaucha argentina. En Salta, donde la cultura popular late en cada esquina, los vecinos compartieron con InformateSalta cuáles son las costumbres que siguen manteniendo vivas en sus hogares.

“Asado full, mate y folklore”, resumió uno de los entrevistados, mientras otros coincidieron en destacar las raíces gauchas heredadas de sus abuelos. “Mis abuelos son de raíces gauchescas, amo a mi país: empanadas, mate y tradición”, contó otra vecina.

“Asado full, mate y folklore”

El espíritu familiar también se hizo presente en las respuestas: “Domingos en casa”, “mate con mi mamá y comer una pastafrola”, “asado con amigos”, fueron algunas de las costumbres más mencionadas.

Otros salteños resaltaron que el mate es una tradición infaltable: “Mate todos los días, todo el día”, “que no falte el mate”, repitieron entre risas. También hubo lugar para otras expresiones típicas: “El tango” y “que el vino no falte en la mesa”, dijeron algunos.

Así, entre mates, empanadas y música folklórica, los salteños celebran este Día de la Tradición manteniendo vivas las costumbres que reflejan el orgullo y la identidad de nuestra tierra.

