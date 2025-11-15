San Lorenzo lanzó el 3° concurso de decoración navideña para comercios

La Municipalidad de San Lorenzo, junto a la Cámara de Turismo y Comercio, lanzó la tercera edición del Concurso de Decoración Navideña 2025, destinado a comercios, establecimientos gastronómicos y centros comerciales de la localidad.

El objetivo de la propuesta es embellecer el municipio y fortalecer el espíritu navideño, promoviendo la creatividad, la identidad local y la sustentabilidad.

Podrán participar todos los comercios habilitados con domicilio en San Lorenzo, ya sea de forma individual o colectiva, generando propuestas conjuntas entre varios locales. La decoración deberá ser alegórica a las Fiestas Navideñas y de Fin de Año y ser visible desde la vía pública o el corredor comercial.

Las inscripciones se reciben hasta el viernes 5 de diciembre mediante un formulario online.

Se entregarán premios en las siguientes categorías:

Iniciativa colectiva: $300.000

Comercio individual: $200.000

Comercio individual en centro o galería comercial: $200.000

Decoración sustentable (mención especial): $200.000

Para más información, los interesados pueden comunicarse con la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes al teléfono 4922100 int. 1210 o por mail a [email protected].