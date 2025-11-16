Detienen en La Merced a un hombre con pedido de captura por narcotráfico

Detenido en código rojo

Un hombre fue puesto a disposición de la Justicia. La intervención fue ayer en barrio Martín Miguel de Güemes. Intervino la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.

En la mañana de ayer, en el marco de un patrullaje preventivo en barrio Martín Miguel de Güemes de La Merced, efectivos de Seguridad Urbana del Valle de Lerma identificaron a un hombre en la vía pública.

En ese contexto, constataron que tenía pedido de captura por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El hombre, de 30 años, fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.

