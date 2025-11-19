La banda que atacaba cambistas se disfrazaba de Gendarmes: Habrían robado $95 millones

Justicia19/11/2025
La fiscalía penal de la Unidad de Robos y Hurtos llevó a cabo 12 allanamientos en la zona sudeste de la ciudad de Salta.

En total se detuvieron a ocho personas como sospechosas y se logró el secuestro de dólares, pesos argentinos, armas de fuego, vestimenta de fuerzas de seguridad, vehículos, sustancia estupefaciente y otros elementos de interés.

Entre los detenidos, están padre e hijo, este último, menor de edad.

La investigación inició por denuncias realizadas por personas dedicadas a la compra y venta de moneda extranjera, quienes, de manera coincidente, relatan que contactaron con personas que solicitaban sus servicios y acordaron un encuentro para concretar la operación.

Al momento de la reunión, eran violentados e intimidados con armas de fuego, para desapoderarlos del dinero que portaban.

En los allanamientos secuestraron automóviles, armas de fuego, cargadores, proyectiles, prendas de vestir de la Policía de Salta y de fuerzas federales, celulares, precintos, motocicletas de grandes cilindradas, réplicas de armas de fuego, un uniforme de una transportadora de caudales, dinero en pesos argentinos y dólares, bicicletas, herramientas y otros elementos recientemente adquiridos y más de 4500 dosis de sustancias estupefacientes.

La fiscal Guzmán señaló que la investigación continúa en curso y destacó que en los hechos atribuidos a estas personas, se estima el robo de algo más de 95 millones de pesos.

