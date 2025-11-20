Preocupa la cantidad de siniestros con camiones y maquinaria: "No llevaba luces reglamentarias"

Tras el siniestro vial ocurrido entre un tractor y un auto particular en ruta nacional 50, a la altura de La Balanza donde un hombre oriundo de Tucumán resultó seriamente lesionado.

El oficial Axel Villafañe del Distrito de Prevención del Delito N° 2 "Orán" de la Policía de Salta, dijo que: "En el choque de anoche lamentablemente el auto Renault Logan se dio con un tractor que llevaba un tanque cisterna sin las luces reglamentarias. Podemos decir que fue una desgracia con suerte", señaló Villafañe.

Lo cierto es que en la ruta 50 se ven circular con mucha frecuencia vehículos de gran porte y algunos modelos muy viejo tranportando áridos, maderas. Estos rodados no reúnen las mínimas condiciones de seguridad para transitar pero lo hacen sin que los organismos pertinentes tomen intervención, publicó Ciudad Online.