El Patio de las Empanadas ofrece promociones por el fin de semana largo

Se viene un nuevo fin de semana largo y por esto en el Patio de las Empanadas se prepara para recibir a turistas y locales con promociones especiales. Es que la emblemática esquina de de calle Islas Malvinas y Avenida San Martín, los diferentes locales gastronómicos ofrecerán distintas promociones.

En el local número 4 de “María Castillo”, ingresando por el frente del predio, encontrarán la docena de empanadas de: carne, pollo o queso más una gaseosa a solo $19 mil pesos. Además, ofrecerán humitas salteñas a $5.000 cada una y los tamales a $3.000 la unidad.

También ingresando por la puerta principal está el local 5 “Flores de Valkiria” que tendrá como promoción, durante el fin de semana largo, una docena de empanadas de carne, pollo, queso, y/o jamón y queso más una gaseosa de litro (primera marca) a $14mil. Además cuenta con una promoción grande que incluye: una pizza más una docena de empanadas más una gaseosa a $20.000.

En el local 2 del predio, “Regional Nahuel” ofrecerá, carne al horno con papas doradas o ensalada rusa para dos personas $15.000. Otra promoción especial será de matambre a la pizza para dos personas con papas doradas o ensalada rusa a solo $16.000.

Por su parte el local 1 “Elenita” tendrá una docena de empanadas de carne cortada a cuchillo más una gaseosa a $20.000. El plato de locro a $9.500.

En cuanto al local 6 “Charito” encontrarán la docena de empanadas de carne o pollo más una gaseosa a $19.000, humitas a $5.000 cada una, tamales de charqui $3.500 cada uno, locro a $9.800, quesillo con miel de caña a $4.900, quesillo con cayote y nuez a $4.900 y quesillo con cuaresmillo $4.900.

Los gastronómicos esperan un fin de semana de alta concurrencia y buscan con estas promociones acercar la gastronomía regional, a visitantes y salteños, a precios accesibles, en uno de los lugares turísticos más destacados y clásicos del microcentro.