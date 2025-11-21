Dolor y dudas: La familia de Vicente Cordeyro rompió el silencio

Nicolás Cordeyro, hijo de Vicente, habló por primera vez de la muerte de su papá. Esta semana el procurador Pedro García Castiella aseguró que la investigación lleva a pensar que el excomisario habría prendido fuego su celular y después se habría quitado la vida.

Durante su entrevista en El MuriShow aseguró que esperan una nueva convocatoria de la fiscalía para conocer las novedades, pero hasta el momento no se dio. Por ahora, se esperan los resultados de las pericias que realizaron las fuerzas federales.

“Nosotros como familia estamos destrozados, es muy difícil hablar de esto. Mi mamá está destrozada” aseguró Nicolás Cordeyro en relación a como atraviesa por estos días la familia este duro momento.

Para la familia de Vicente Cordeyro, se deben analizar todas las hipótesis y dudar de todo lo que se genera en la investigación, porque él se manejaba con información importante relacionada al narcotráfico y con intereses de por medio. Ante esto, se deben trazar todas las alternativas. “Mi papá hablaba de cosas serias y con datos. Por eso les dijimos que tenía que ser una investigación seria y plantearse dudas” aseguró.