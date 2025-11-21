Así estará el tiempo durante el fin de semana largo en Salta

Mientras muchos salteños ya se acomodan para vivir el tan esperado fin de semana largo, el pronóstico avisa que el tiempo será variado.

La jornada de hoy viernes se presenta con cielo mayormente nublado, alta humedad y probabilidad de precipitaciones entre el 40% y 70% por la tarde, con tormentas aisladas y chaparrones. Las temperaturas se moverán entre 17°C y 21°C, mientras que las ráfagas podrían superar los 50 km/h en algunos momentos.

El sábado iniciará con mejores condiciones, con poca chance de lluvias a la mañana, pero desmejora hacia la tarde, cuando la probabilidad de precipitación aumenta al 40%. La temperatura máxima trepará hasta los 26°C, con un ambiente más cálido e inestable.

El domingo mantendrá un panorama similar: cielo mayormente cubierto y 10% a 40% de probabilidad de lluvias, especialmente por la noche. La máxima rondará los 28°C, con vientos moderados del sector sur.

El feriado del lunes llegará con un tiempo más estable, aunque aún con baja chance de lloviznas. Se espera un marcado ascenso térmico: la máxima alcanzará los 30°C, con cielo parcialmente nublado y condiciones más agradables para actividades al aire libre.