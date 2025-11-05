Educación, el principal foco del presupuesto provincial 2026

El ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur y el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, presentaron ayer el presupuesto provincial 2026 ante los legisladores.

Por este motivo nos comunicamos desde InformateSalta con la diputada provincial, Socorro Villamayor, quien indicó que el presupuesto refleja la proyección política del Gobierno para el próximo año, mostrando los gastos e ingresos conforme a las políticas públicas.

El presupuesto contempla primariamente la educación, señaló la legisladora: “Entendiendo que la educación es la base del sostenimiento del crecimiento de las provincias”, siguiendo en prioridad salud y seguridad.

El federalismo que defiende la provincia, se reflejó en la participación de los distintos representantes de Salta, los diputados, quienes expresaron las prioridades que se deben atender como educación y salud, con la importancia que el trabajo en seguridad se realice con Nación por la responsabilidad que como provincia fronteriza existe, dijo Villamayor.

Este federalismo no se refleja así a nivel nacional, comentó, ya que se ve un presupuesto basado en el esfuerzo del Gobierno provincial y no así en Nación: “Lo que recauda y va a Nación que debe volver con la coparticipación es conocido que existen restricciones importantes, como también desatenciones hasta inhumanas del Gobierno Nacional en aspectos que les compete a ellos resolver, como es el tema del incentivo docente, por ejemplo”.

Lo que significa también una mayor erogación del Gobierno provincial, en la creciente cantidad de pacientes en la salud pública, impactada por la afectación a personas con discapacidad: “Cuando ellos cortan la atención a los discapacitados inmediatamente recurren a lo público, lo cual significa una mayor atención”.

El subsidio del transporte público también es una responsabilidad asumida localmente, con beneficios como el sistema de ventanas que permite acceder a un segundo colectivo sin necesidad de abonarlo: “Es una manera de contribuir y coadyuvar a una preocupación que se vino a consecuencia de un acto restrictivo de Nación”.

Mostró esperanzas por el diálogo que hoy manifiesta Milei, ya que podría ser positivo sobre todo en cuestión presupuestaria: “Que todo lo que aporte el salteño que va a Nación y que debe volver, efectivamente, regrese, como obras vinculadas al desarrollo y al progreso, como es la infraestructura en obras”.

En el diálogo con el vecino, una de las necesidades que marcan es la seguridad, pero no solo entendida como el diario transitar y sus complejidades, sino con la incidencia que tiene el ingreso de la droga, lo cual es materia y competencia de la jurisdicción nacional.

Por último, informó que el 58% del presupuesto se destinaría al pago del personal, contando Educación con 30 mil agentes y entre Salud y Seguridad alcanzaría los 30 mil, quedando el resto para otros servicios.