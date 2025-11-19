Narcoavionetas: Gustavo Orozco aportó pruebas a la Fiscalía Federal

En medio de las novedades por la caída de una avioneta con un cargamento de cocaína en Rosario de la Frontera, el diputado provincial Gustavo Orozco se presentó ante la Fiscalía Federal de Narcocriminalidad, para aportar información respecto a los “vuelos narcos” de estas naves que transportan droga.

Cabe recordar que, días atrás, Orozco exhibió un video en el que muestra cómo una aeronave puede despegar desde la frontera norte y atravesar toda la provincia sin ser controlada por ninguna autoridad.

Ahora, el legislador compartió por sus redes sociales que se presentó en la Fiscalía Federal de Narcocriminalidad, para presentar un informe detallado sobre presuntos narco vuelos que operarían en territorio salteño.

“Luego de haber recorrido el que sería el camino aéreo de la droga en Salta y haber identificado posibles pistas de aterrizaje, acerqué a la fiscalía federal de Narcocriminalidad todos los datos recolectados y me puse a disposición para colaborarles en lo que requieran para una eficaz investigación contra estos delitos”, dijo en un posteo.

“Denuncié formalmente la información sobre narco vuelos, de esta manera, una vez más, queda demostrado que cuando hay compromiso, se puede trabajar seriamente en la lucha contra las drogas”, espetó Orozco tras compartir que denunció formalmente información con la que cuenta vinculada a estos vuelos narcos que operarían sobre territorio aéreo salteño.