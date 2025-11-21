Desbaratan una banda de atracadores en zona sudeste, hay varios detenidos

Desde la madrugada, la Dirección General de Investigaciones, con el apoyo de distintos grupos de la fuerza policial como la Brigada, GOPAR e Infantería, trabajan en múltiples allanamientos en zona Sudeste, en cercanías al río Arenales, en lo que sería el B° 13 de Abril.

Ubicados en la zona, Multivisión Federal, habló con Enzo Fabián, conmisario Inspector quien dio detalles del operativo: "Inciamos esta causa hace un mes aproximadamente , son varios sujetos que en horas de la noche arrebataban elementos a las personas que pasaban por el puente Blanco. El día de la fecha hicimo 6 allanamientos conforme lo dispuesto por la fiscalía penal número 4 y el juez de garantias N°1".

Sobre el sector de los atracos y la modalidad de los mismos explicó: "Es la unión de B° 13 ade Abril y B° 23 Agosto. En horas de la noche la gente que pasaba por el puente, estos sujetos salían de los barrios y les sacaban las cosas, le sutrarían sus elementos con la modalidad de atracadores. En un caso con machete, incluso hubo un lesionado grave en una causa, así que la fiscalía dispuso estos allanamientos".

El comisario confirmó que: "Hasta el momento son 4 detenidos. Faltarían unas casas y gracias a Dios hay elementos de cámasras, prendas de vestir, videos cuando arrebataban las cosas, machetas, bicicletas, motocicletas" Agregó: "Es una zona peligrosa y la gente tiene miedo de dar datos personales pero la fiscalia requiere esa inforamción para que vayan en la causa".