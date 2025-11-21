Preocupa el estado y la falta de servicios en el cementerio de Tolombón

El Concejo Deliberante de Cafayate aprobó un pedido de informes al Ejecutivo municipal por la crítica situación del cementerio de Tolombón, acción que se originó por la grave problemática planteada por los vecinos ante la concejal Raquel Humano y otros ediles, quienes buscan soluciones a la deficiente gestión e infraestructura del predio.

Según distintos medios del sur provincial, los vecinos reportaron serias deficiencias, como la falta de planes de pago para las parcelas y las malas condiciones estructurales del cementerio. Lo más alarmante es la ausencia de servicios básicos ya que el predio no contaría con luz, agua, puertas en su acceso, entre otras falencias.

Al respecto la concejal Romina Mamaní enfatizó la necesidad de una respuesta inmediata, especialmente por el impacto social del tema. En diálogo con Killa TV, Mamaní fue categórica al señalar que la problemática "debe tener una respuesta, cuando uno va a enterrar a un ser querido, debe tener servicios, en medio de esos momentos difíciles".

La concejal confirmó que, tras reunirse con la gente y visitar el lugar, se presentó el proyecto para forzar soluciones. "Queremos visibilizar eso para que tengan soluciones, entendiendo que tengan una inversión", señaló, insistiendo en que el municipio debe tomar medidas para dignificar el lugar.

Un punto que evidenció la falta de control fue la ausencia del Secretario de Obras Públicas y el Encargado del Cementerio en la reunión vecinal. Además, se conoció que el encargado general de la zona no pudo proporcionar información básica sobre el predio de Tolombón, lo que subraya la necesidad de una supervisión rigurosa.

Finalmente, el Concejo solicitó informes sobre el estado del terreno y una parcela vecina que podría ser utilizada para ampliar el espacio de entierro. "Tolombón es parte de Cafayate y merece soluciones a estos problemas estructurales", recalcó la edil Mamaní.