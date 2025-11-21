Así está la Terminal: Salteños y turistas ya disfrutan el finde largo

Durante un relevamiento realizado por Somos Salta en la Terminal de Ómnibus, distintos pasajeros compartieron sus motivos de viaje en el marco del fin de semana largo.

Una mujer que arribó a la ciudad comentó: “Vengo desde Catamarca a visitar Salta, visito a mi familia en el finde largo”, destacando el valor de aprovechar estos días para reencontrarse con sus seres queridos.

En otro sector de la terminal, un grupo de mujeres que tomaba mate expresó: “Vamos de vacaciones a Metán a ver a mi hermana. La nostalgia en el lugar queda”.

Otro hombre relató: “Me estoy despidiendo a la patrona”, mientras que la mujer, ya lista para abordar el micro, explicó: “Me voy a Buenos Aires a ver a mi nieto en una función de teatro”.

El flujo de pasajeros aumentó de manera considerable por el fin de semana largo, desde salteños que deciden darse una escapadita por el interior hasta algunas personas que deciden tomar rutas hacia otras provincias.