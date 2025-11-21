Irá preso nuevamente: Ya cuenta con un prontuario de 10 robos

Irá preso nuevamente: Ya cuenta con un prontuario de 10 robosJusticia21/11/2025
Un hombre de 49 años está acusado de tres hechos de robo en la zona de avenida Asunción.
Una de las víctimas había dejado estacionado su automóvil en avenida Asunción y desayunaba en una estación de servicio. El encargado le avisó que le habían roto la ventana y robado la billetera, un celular y $2.500.000.
Tras la investigación, se pudo identificar al hombre en una motocicleta y se lo vio merodeando otros automóviles.
Finalmente, quedó detenido, y en un juicio abreviado se le impuso la pena de once meses de prisión efectiva por ser autor de tres hechos de robo simple.
Esta es la décima condena y se ordenó su inmediato traslado a la Unidad Carcelaria 1 para el cumplimiento de la pena impuesta.
