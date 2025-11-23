Los Pumas cayeron ante Inglaterra

Los Pumas perdieron 27-23 ante Inglaterra en el último partido de la temporada, encuentro que además marcó el cierre de la gira británica. El equipo dirigido por Felipe Contepomi mostró momentos de buen juego, pero no logró sostener la intensidad frente a un rival que fue más efectivo y golpeó en los momentos clave.

Una derrota que no empaña el principal objetivo del año

Más allá del sabor amargo por no terminar el año con una victoria, Argentina cumplió con el gran objetivo planteado para esta ventana: meterse entre los cabezas de serie del Mundial 2027. Los triunfos ante Gales y Escocia permitieron al seleccionado mantenerse entre los mejores seis del ranking y asegurar el liderazgo de uno de los grupos de la próxima Copa del Mundo.

La caída en Twickenham también dejó a Los Pumas a las puertas de un récord histórico. Nunca pudieron ganar tres partidos consecutivos en una misma gira por Reino Unido. La última vez que habían logrado dos victorias seguidas de visitante en estas tierras fue en 2001, justamente también ante Gales y Escocia.

El seleccionado inglés atraviesa un momento dominante. Venía de derrotar a Nueva Zelanda 33-19 la semana pasada y alcanzó su décima victoria consecutiva, ratificando su condición de potencia mundial tras el subcampeonato del último Seis Naciones.

Pese a contar con varias bajas importantes —Fraser Dingwall, Jamie George, Ollie Lawrence, Tom Roebuck, Ollie Chessum y Tomy Freeman—, el equipo mantuvo un funcionamiento sólido, con George Ford como conductor y Maro Itoje vistiendo la cinta de capitán.

Balance positivo y mirada al futuro

Los Pumas cerraron así un año de reconstrucción con un saldo positivo, con triunfos de jerarquía y la tranquilidad de haber asegurado un lugar privilegiado de cara al próximo Mundial.

Contepomi y su staff continuarán ahora con la planificación para 2025, con el objetivo de sostener la evolución del equipo y profundizar una identidad que volvió a mostrar señales alentadoras en esta ventana europea.