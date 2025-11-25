Cachi, Capital y Cafayate, entre los destinos más elegidos del fin de semana largo

Los destinos turísticos de Salta registraron altos niveles de ocupación durante el fin de semana largo, con Cachi como uno de los puntos más elegidos al acercarse al 90%, impulsado por la fuerte presencia de turistas nacionales.

La Ciudad de Salta mantuvo un movimiento intenso con ocupación del 85% en hoteles céntricos y de categorías superiores, impulsada además por el TC2000, que incrementó las reservas en todos los segmentos y extendió la estadía de los visitantes.

Cafayate tuvo un desempeño igualmente sólido, con picos del 83% traccionados por la Ruta del Vino, su oferta gastronómica y las actividades culturales y en bodegas.

En el sur provincial, Rosario de la Frontera alcanzó un 81% de ocupación, impulsado por el turismo de bienestar y por el protagonismo del Hotel Termas, que se mantuvo colmado durante todo el fin de semana.

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, destacó: “Los datos reflejan un fin de semana de movimiento sostenido en toda la provincia. La diversidad de propuestas y la calidad de los servicios continúan posicionando a Salta como un destino elegido por visitantes de distintos puntos del país. Este desempeño es fruto del trabajo conjunto con el sector privado y del compromiso de quienes integran la cadena turística”.

La funcionaria también subrayó el impacto del automovilismo en la ocupación de la Capital: “La realización del TC2000 reunió a miles de visitantes y generó un movimiento extraordinario en la ciudad. Los grandes eventos son un motor de impulso para todo el ecosistema turístico: alojamientos, gastronomía, transporte y servicios. Este fin de semana quedó demostrado que turismo y deporte, juntos, potencian la economía y multiplican oportunidades”.