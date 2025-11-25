Buscan una camioneta F100, chocó una casa, causó daños y escapó

Durante el fin de semana, una familia de La Cienaga sufrió daños en el frente de su vivienda en manos de un conductor en aparente estado de ebriedad, que tras los daños escapó y si bien se inició una persecución, logró escabullirse.

Fernanda, damnificada contó: "Por la noche escuchamos una explosión y, cuando salimos a ver, vimos una camioneta que estaba haciendo marcha atrás y había derribado mi pared, mi portón y la columna hacia adentro".

Otro integrante de la familia agregó, "Vecinos contaron que la camioneta se enganchó y pegó el tirón, pero nosotros tenemos entre el portón y la casa 50 metros. Hasta que llegamos se fue. Mi yerno con el vecino lo persiguieron, lograron alcanzarlo en Tres Palmeras pero los quería atropellar. Entonces lo siguieron a Palermo, cuando hizo la calle de la comisaría, mi yerno se mete a la comisaría y no le dieron atención, ahí escapó".

Finalmente confirmaron por Multivisión que hicieron la denuncia y piden a la comunidad colaboración para dar con el conductor inescrupuloso. Cualquier información contactarse al 387 5833902. La camioneta es una Ford 100 gris plateada, publicó Multivisión Federal.