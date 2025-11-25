Delincuentes dañaron la puerta de una escuela y se llevaron varios elementos

Un nuevo hecho de inseguridad golpeó a la comunidad educativa de Embarcación. Esta mañana, ordenanzas de la Escuela Gobelli se encontraron con un panorama desolador al ingresar al establecimiento: puertas dañadas, destrozos y la falta de varios elementos esenciales para el funcionamiento diario.

El robo ocurrió durante la madrugada. Los delincuentes intentaron forzar el ingreso a la dirección, donde rompieron la puerta a golpes, aunque no lograron entrar. Sin embargo, sí consiguieron acceder a un salón, desde donde se llevaron tres ventiladores de pared, tres ventiladores de pie y un televisor de 29 pulgadas.

A pesar del daño y el malestar generado, la escuela mantuvo hoy sus clases debido al calendario regionalizado.

La Policía ya trabaja en el caso y realiza las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables.