¿Cómo funcionará el servicio de cremación gratuita de la ciudad de Salta?

En diálogo con InformateSalta el concejal Pablo Linares, que ayer vivió su última sesión en el Concejo Deliberante, comentó los detalles sobre el funcionamiento que tendrá el servicio de cremación gratuito para los vecinos de la ciudad de Salta que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconomíca.

El proyecto que fue llevado por Linares al recinto se aprobó ayer y "hoy por suerte ya es una ordenanza", celebró el edil cuyo mandato finalizará el 3 de diciembre.

Con esto se busca "sumar una herramienta social a lo que se viene haciendo, el intendente Emiliano Durand creó la dirección de servicios fúnebres obviamente para personas que estén atravesando una posición de vulnerabilidad económica".

"Tengamos en cuenta la recuperación de las capillas ardientes, de la sala velatoria, destacando siempre el personal. Es por esto que sumamos esta herramienta social que responde a lo que la sociedad está solicitando".

Es que en Salta, "es una realidad que los cementerios están cada vez más solicitados al igual que el sistema que tenemos que es el de la fosa común, cómo decía el sistema que se cubre es de fosa común. A esto le sumamos la opción de cremación".

¿Cómo funcionarán?

"Uno de los requisitos es haber accedido al servicio básico de sepelio, que es un cajón para fosa común, para esto tenes que acreditar una situación de vulneración socio económica. Otro requisito es la manifestación por escrito de querer cremar a tu ser querido".

De esta manera se transforma en "una herramiento muy importante porque los que atravesamos, lamentablemente, la pérdida de un ser querido a veces resulta muy costoso".

El servicio es opcional y "va a ser aplicado de forma paulatina y respetando los fondos del municipio".