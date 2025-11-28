Se recupera el jugador que se accidentó en una cancha en Metán; piden no hostigar al rival

Un hecho desafortunado ocurrió el día 24 de noviembre en un encuentro futbolístico de la categoría 18 en Metán, donde se enfrentaron el Club Hispano y El Crestón. Una jugada cerca de la línea de fondo provocó serias lesiones en un jugador identificado como Alejandro Ramírez, que sufrió fractura de muñeca y pérdidas de piezas dentarias.

Cuando el video del hecho se difundió el joven del otro equipo que disputaba la jugada con Ramírez, empezó a sufrir acusaciones y hostigamiento por lo sucedido pero hoy tanto la familia del joven lesionado como el entrenador del otro equipo, buscan apasiguar la situación y frenar el ataque hacia el supuesto "agresor".

Karen, mamá de Alejandro, contó que el joven ya se encuentra en su hogar iniciando una recuperación que será lenta, pero rodeado de su familia y publicó un extenso mensaje en redes sociales. Fue intervenido quirúrgicamente con la colocación de dos clavos en la muñeca y fue sometido a una nueva cirugía bucal debido a la pérdida de piezas dentales superiores e inferiores.

"Hoy un poco más tranquilos queremos agradecer a cada persona que estuvieron y siguen estando al pendiente de la salud de mi niño. Dios ilumine y bendiga sus manos”, expresó agradecida.

Finalmente la mujer pidió dejar de hostigar al joven de El Crestón. “Quiero hablar del niño que están acusando… Les pido a todas las personas que no lo culpen, no lo juzguen. Fue un lamentable accidente. Nosotros como papás de un niño futbolista entendemos esto”, expresó.

La mujer remarcó que tanto ella como su esposo jamás responsabilizaron al rival. “Quiero que ese niño esté tranquilo. Cuando él desee puede venir a ver a mi niño, las puertas de mi casa están abiertas”, afirmó.

Esperanzada sobre el futuro de Alejandro dijo “Mi hijo volverá a hacer lo que más le gusta y volverá más fuerte”.

Por su parte el entrenador del jugador de El Crestón también sostuvo su intención de acompañar a la familia de Ramírez y pidió dejar de hostigar al jugador de su equipo, Silvio Frías, brindó su versión de los hechos y llamó a la responsabilidad al momento de opinar sobre lo sucedido.

Frías remarcó que la jugada que derivó en la lesión fue “una disputa de balón” y no un empujón deliberado. “Esa situación de juego donde el jugador nuestro va a disputar la pelota se ve en cualquier sector de la cancha. No es un empujón, es una jugada común del fútbol”, sostuvo.

El DT advirtió que su jugador involucrado no está bien emocionalmente por el hecho. “Del otro lado también hay un chico que no está bien y lo estamos conteniendo. Si dicen o dan a entender que fue queriendo, están afectando a dos jóvenes. Los comentarios que circulan perjudican y muchos opinan sin saber, solo por molestar”, señaló.

Por último aseguró que desde El Crestón “Estamos para colaborar en lo que decidan hacer. Fue una jugada desafortunada, como dijo el profesor Ramírez, que podía haberle pasado a cualquiera” y agregó "Lo más importante es la recuperación del joven herido y el bienestar de ambos jugadores involucrados" publicó El Vocero.