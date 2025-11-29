¡Hace calor! ¿Cuánto sale el kilo de helado en Salta?

La ola de calor no da tregua en Salta y, como suele ocurrir cada verano, las heladerías comenzaron a registrar un incremento en la demanda. Con temperaturas que superan ampliamente los 35° C, muchos salteños optaron por combatir el calor con un pote de helado. Según un relevamiento realizado a través de los precios publicados en PedidosYa, el valor del kilo oscila entre $20.000 y $25.000.

El Milagro : $20.000

: $20.000 Yo Heladerías: $20.200

$20.200 Wollen: $22.000

$22.000 Los Díaz: $22.000

$22.000 Cuenta Conmigo: $23.000

$23.000 Del Bosque : $23.900

: $23.900 Freddo: $23.900

$23.900 Rosmari: $24.000

$24.000 Cumbre Nevada: $24.000

$24.000 Lucciano’s: $24.900

$24.900 Fili: $25.000

$25.000 Nino Helados: $25.000

Además del kilo tradicional, algunas cadenas ofrecen presentaciones más grandes a precios diferenciados. En el caso de Grido, el pote familiar de 3 litros figura a $18.500, mientras que la presentación Tentación de 1 litro cuesta $9.300.

Con estos valores, la diferencia entre la opción más económica y la más costosa supera los cinco mil pesos por kilo. Aun así, en plena ola de calor, el helado sigue siendo una de las elecciones preferidas de los salteños para refrescarse.