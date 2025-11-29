¡Hace calor! ¿Cuánto sale el kilo de helado en Salta?Economía29/11/2025
La ola de calor no da tregua en Salta y, como suele ocurrir cada verano, las heladerías comenzaron a registrar un incremento en la demanda. Con temperaturas que superan ampliamente los 35° C, muchos salteños optaron por combatir el calor con un pote de helado. Según un relevamiento realizado a través de los precios publicados en PedidosYa, el valor del kilo oscila entre $20.000 y $25.000.
- El Milagro: $20.000
- Yo Heladerías: $20.200
- Wollen: $22.000
- Los Díaz: $22.000
- Cuenta Conmigo: $23.000
- Del Bosque: $23.900
- Freddo: $23.900
- Rosmari: $24.000
- Cumbre Nevada: $24.000
- Lucciano’s: $24.900
- Fili: $25.000
- Nino Helados: $25.000
Además del kilo tradicional, algunas cadenas ofrecen presentaciones más grandes a precios diferenciados. En el caso de Grido, el pote familiar de 3 litros figura a $18.500, mientras que la presentación Tentación de 1 litro cuesta $9.300.
Con estos valores, la diferencia entre la opción más económica y la más costosa supera los cinco mil pesos por kilo. Aun así, en plena ola de calor, el helado sigue siendo una de las elecciones preferidas de los salteños para refrescarse.