Plazo fijo: ¿Cuánto pagan los principales bancos por depósitos en diciembre?

La información sobre los depósitos a plazo fijo siempre convoca la atención de quienes buscan alternativas seguras para obtener ganancias en pesos. Durante noviembre, el comportamiento de las tasas cambió de forma abrupta y extendida con una reducción generalizada en los bancos y entidades financieras para depósitos a 30 días.

Estos números cobran especial relevancia al observar, en paralelo, la evolución de las crifras desde octubre. Las tablas comparativas permiten descifrar con exactitud cuánto cayeron tanto los intereses anuales como los rendimientos mensuales para un plazo fijo estándar de un millón de pesos.