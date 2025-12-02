Buscan a un joven de 23 años desaparecido desde el jueves en Atocha 3

Una familia de Atocha 3, en la zona de La Lonja, pide colaboración para encontrar a un joven de 23 años que desapareció el jueves por la tarde y cuyo paradero aún se desconoce. Su mamá, Lili habló con InformateSalta  y difundió un pedido urgente de búsqueda y pidió que cualquier dato sea comunicado de inmediato.

La mujer contó que su hijo fue visto por última vez alrededor de las 15 hs. “Mi hijo desapareció el jueves a la tarde. Él tiene 23 años, mide aproximadamente 1,60, es morochito, tiene el pelo bien ondulado y es delgadito”, expresó.

Al momento de ausentarse llevaba una remera blanca de mangas largas con letras negras en el pecho, un pantalón azul con franjas blancas a los costados y zapatillas blancas con franjas azules.

La familia ruega que cualquier persona que lo haya visto o tenga información se comunique de inmediato. “Desde ya se lo agradezco de corazón”, manifestó su mamá en un mensaje difundido en redes. La búsqueda continúa y se solicita la colaboración de toda la comunidad.

