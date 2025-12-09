"Mi vida se paró": La viuda de Vicente Cordeyro narró cómo fue el día que desapareció

A más de un mes del trágico hallazgo sin vida de Vicente Cordeyro, caso que sigue generando interrogantes sobre las circunstancias de su muerte, su esposa, Trinidad, decidió hablar por primera vez para narrar el profundo dolor que atraviesa la familia, el duelo que viven y cómo tienen preguntas sin responder.

En diálogo con el medio Gente de Salta, Trinidad ("Trini"), quien compartió más de 43 años con el excomisario, compartió detalles íntimos de su vida en común, describiendo cómo el hecho ha paralizado su existencia, recalcando que su vida "quedó en pausa desde ese 9 de octubre y todavía no estoy bien", luego de perder "a un ser extraordinario, buen esposo y excelente padre, siempre presente para su familia".

La esposa del excomisario destacó el rol fundamental que Cordeyro cumplía en el núcleo familiar y su gran calidad humana que lo hacía muy querido: "Era una persona que sostenía a su familia, era la base de nosotros. Muy afectuoso, muy presente en la vida de sus hijos desde el momento en que nacieron", enfatizó Trini, recordando también que él tenía un "don de gente" que lo hacía ser bien visto y reconocido en cualquier lugar.

En medio de su duelo, Trinidad expresó su confusión pues todavía no logra entender cómo sucedieron las cosas y que su esposo ya no esté con ellos. "Todos los caminos del Señor son realmente misteriosos, nosotros estamos acá atravesando estos momentos tan duros que realmente me quedo sin palabras, no tengo palabras", expresó con la voz quebrada.

Trinidad también recordó el día de su desaparición, el 9 de octubre: Ambos se habían despedido por la mañana como cualquier otro día, y ella asumió que él estaba ocupado cuando no le contestó los mensajes. La preocupación se disparó cuando vio que él había leído los mensajes sin responder, y la situación se volvió insostenible cuando su hija volvió del colegio sola: "Ahí la preocupación fue total y empecé a llamar a todos".

La esposa de Cordeyro recuerda que él jamás los hubiera preocupado de esa manera, lo que movilizó a la familia a una búsqueda desesperada. La incertidumbre se detuvo de golpe con la trágica noticia: "Salimos todos a buscarlo, dimos vueltas por todos lados, hasta que nos avisaron que habían encontrado el auto en San Lorenzo, desde ahí todo son preguntas, preguntas y más preguntas".

Finalmente, Trini agradeció el enorme apoyo de la comunidad, vecinos y amigos, quienes honran su memoria y acompañan a sus hijos en este proceso. Respecto a su legado, expresó su deseo: "Yo lo que sí quiero es que su memoria se mantenga y sea honrada. Sobre todo por nosotros, por todo lo que él fue e hizo por la comunidad salteña".