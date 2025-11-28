Un perro fue agredido y perdió un ojo: Piden ayuda para su tratamiento

Un hecho de total cobardía sucedió en Embarcación, cuando un perrito que se encontraba en la vereda fue agredido a tal punto que perdió uno de sus ojos.

Una vecina que pasaba por el lugar encontró al can tendido bañado en sangre, comentó a InformateSalta María Victoria Medrano de la Fundación Patitas en la Calle, a lo que agregó que los agresores serían personas con consumos problemáticos.

“Lo tenemos nosotros, ya lo operamos, está en estado crítico porque le golpearon la cabeza, está con problemas neurológicos, se le están dando vitaminas, aminoácidos, antiinflamatorios, está luchando, pero está un poco mejor a como estaba” comentó la proteccionista.

“Está en estado crítico, con problemas neurológicos, pero está mejor a como estaba”.

El perrito, ahora en observación, no tendría familiares, algo que suponen por el estado de abandono que portaba: lleno de garrapatas, pulgas y flaco.

Lo que entristece es que se trata de un caso que no es nuevo en el norte: “Aquí es moneda corriente encontrar animales en esas condiciones y muchas otras, este es el sexto, séptimo caso de la misma magnitud en el mes”.

El abandono, la falta de castraciones y de salud para los animales deja desoladas a estas fundaciones que buscan ayudar a los vulnerables.

La fundación cuenta con personería jurídica hace 6 años y se sostienen a pulmón, con rifas, vendiendo ropa y con padrinos, pero últimamente por la cantidad de animales que albergan se encuentran en una situación difícil.

Por eso piden a los corazones solidarios una mano, una ayuda desde alimento balanceado, artículos de limpieza hasta pañales para los animales.

“Si la gente nos da una mano se podría ayudar a muchas más vidas que acá en el norte tenemos muchos casos graves a diario” finalizó.

Para aportar una ayuda económica cuentan con el siguiente alias:

Alias: patitasemba

CVU: 0000003100094397201993

Nombre: Isabel Maria Victoria Medrano