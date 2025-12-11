Otro municipio se sumó a Pirotecnia Sonora Cero: “Cuidarnos entre todos también es parte de celebrar”

A través de sus redes sociales, desde la municipalidad de El Galpón, informaron que se adhirieron a la Ley Provincial N° 8340, que establece pirotecnia cero en la provincia.

“Desde ahora está completamente prohibido el uso, tenencia, comercialización, manipulación, fabricación, acopio, exhibición, expendio mayorista o minorista y de todo elemento de pirotecnia con efectos audibles o sonoros, en todo el ejido municipal” informaron a través de las redes sociales.

Las autoridades municipales, explicaron que esta medida busca proteger a personas con hipersensibilidad auditiva, a niños, adultos mayores, mascotas y al ambiente. “Cuidarnos entre todos también es parte de celebrar” aseguraron.

“Evitemos contravenciones y multas. Apostemos a unas fiestas más tranquilas, seguras y responsables para toda la comunidad” finaliza el comunicado.