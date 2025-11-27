¡Ojo con el sol que "está peligrosísimo"! Cómo hidratarnos y broncearnos correctamente

En medio de la intensa ola de calor que atraviesa la provincia, la exposición al sol se volvió un factor de riesgo que puede generar daños severos en muy poco tiempo. Desde InformateSalta hablamos con la dermatóloga Luisa Morales, quien brindó recomendaciones fundamentales para evitar quemaduras y lesiones que pueden comprometer la salud de la piel.

La especialista detalló que el horario en el que se toma sol es determinante. Explicó que las radiaciones más peligrosas se concentran entre las 10 y las 16 hs, momento en el que la piel recibe la gama completa de rayos que la afectan directamente. “En ese momento de exposición tengo toda la radiación completa actuando sobre la piel. La ultravioleta acelera la transformación de las células y la infrarroja provoca la dilatación de los vasos sanguíneos, pérdida de sudor y la aparición de ampollas. Por eso salen rojas, hervidas, calientes”, indicó.

"El protector solar protege de la radiación ultravioleta, que es la que acelera la malignización celular. Esa protección no impide el color"

Morales subrayó que el uso de protector solar es imprescindible, pero no el único cuidado. También recomendó el consumo o aplicación de vitaminas que estimulan la pigmentación natural. “Las vitaminas C, E y A ayudan a que las células empiecen a formar el pigmento que las protege. Ahora, con la radiación roja, eso es fundamental”, explicó.

Sobre el deseo de broncearse sin dañar la piel, aclaró que es posible pero con la protección adecuada. “Para lograr un bronceado tengo que usar estimulantes de pigmento, como los carotenos. El protector solar protege de la radiación ultravioleta, que es la que acelera la malignización celular. Esa protección no impide el color si se acompaña con estimulantes de pigmentación”, indicó.

La dermatóloga también desmintió un mito muy extendido relacionado con el factor de protección. “El factor 30 o 50 no son minutos. Es cuántas veces más la va a proteger de lo que su piel solita puede hacerlo. El factor 50 la protege 50 veces más”, precisó. Además, recomendó adaptar la protección según la actividad y el nivel de exposición solar.

“Cuando se masajea el protector pierde la calidad física de la protección”

Otro punto relevante es la forma de aplicación. Morales insistió en que el protector debe colocarse “por contactación”, sin frotar ni masajear. “Cuando masajea, pierde la calidad física de la protección”, advirtió. Y recordó que debe reaplicarse cada tres horas, especialmente si hay contacto con el agua. En estos casos, sugirió priorizar la hidratación vía oral para evitar la deshidratación y el sobrecalentamiento del cuerpo.

Consultada por objetos de color violeta o tejidos supuestamente diseñados para filtrar rayos UV, Morales fue contundente: “No filtra nada. El color no filtra. La mejor protección es usar colores oscuros que absorben parte de la radiación”.

Morales finalizó destacando que la prevención es esencial en días de temperaturas extremas. La protección adecuada, la hidratación constante y evitar los horarios de mayor radiación son hábitos que pueden evitar daños graves en la piel.