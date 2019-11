A Matías le robaron su silla de rueda y le urge conseguir una

María Isabel, la mamá de Matías, dialogó con InformateSalta con el único propósito de conseguir una silla de rueda para su hijo. Fue robada desde su humilde vivienda en Bº Justicia. El pequeño padece enfermedades congénitas que le impiden caminar y inescrupulosos que ingresaron a su domicilio le robaron la silla en la que se desplazaba.

Por ahora, Matías se traslada en una silla de rueda donada por la escuela donde asiste, pero la misma no es la más optima. "Esa sillita me la donaron en la escuela, puede ser cualquier silla y me urgen calzados. Yo estoy con una zapatillas rotas, hoy fue mi hijo a clases y no fue en buenas condiciones vestido" se lamentó.

Se trata del tercer robo que sufren. En esta ocasión, los delincuentes se llevaron lo poco que tenían calzados, ropa, una tablet, por lo que, pide a la comunidad colaboración para Matías talle 29 a 30, pantalones 12 a 14 y remeritas. Ella es 36 a 37 y también necesitaría prendas de vestir.







En estos días, Matías y su mamá recibieron la ayuda de la Agrupación 23 de Bº Santa Ana que le colaboraron colocándoles unas rejas para mayor seguridad. Esta agrupación se involucra en muchos temas sociales de la comunidad.







Para los que quieran ayudarla pueden comunicarse con ella al 3875241362 o dirigirse a su domicilio en barrio Justicia en manzana E Casa 6.