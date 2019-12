Araceli no aparece y su mamá la busca desesperadamente: “No voy a parar hasta encontrarla”

La adolescente de 13 años salió de su casa en Cerrillos y no se sabe nada más de ella. Versiones dicen haberla visto en el barrio San Ignacio de la Capital salteña pero su madre aún no pudo hallarla.

Estela Maris, la mamá de Araceli Medina, la adolescente cerrillana desaparecida desde ayer a la tarde, la busca desesperadamente. Contó que en un descuido su hija salió de la casa y desde ese momento no supieron más nada de ella.

“Antes quiso irse diciendo que se iba para el colegio, que tenía que rendir una materia pero si ella ya había aprobado el jueves todas las materias. No se llevaba nada. Yo estaba contenta, la felicité, estuve todo el fin de semana, fue a un cumpleaños con la prima, todo bien y ayer no sé, preparó una mochila y mi hermana la atajó y le dijo que ya no tenía que ir al colegio,” dijo a DNI Salta.

La mujer contó que la Brigada de Investigaciones se comunicó con ella esta mañana temprano para decirle que la habían visto en la zona del barrio San Ignacio, en la zona sudeste de la capital salteña, por lo que estuvo recorriendo ese barrio pero no encontró nada. “También dicen que la vieron tomando el 2D que va para ahí así que conjuga todo,” detalló.

Araceli asiste al Colegio de la localidad de La Merced y siempre fue una alumna ejemplar, no suele salir y solo tiene una amiga en la capital. “Ayer me recorrí toda La Merced hasta las 9 de la noche, fui al colegio hoy de nuevo, desde ayer que no paro. Yo voy a seguir hasta encontrarla, no voy a parar. Si alguien la ve, si alguien sabe algo, por favor que me avise,” suplicó.

La madre reconoció que la adolescente tiene un “amigovio” que desconoce los motivos por lo que desapareció. “Él está descartado porque vive acá, está en su casa, y el no supo nada, no le dijo nada,” indicó.

Araceli mide aproximadamente un 1.40 metros, es de tez blanca y tiene pelo lacio castaño. Cualquier novedad sobre su paradero comunicarlo inmediatamente al Sistema de Emergencias 911.