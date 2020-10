Carrió dijo que “el Golpe de Cristina Kirchner a Alberto Fernández está hecho” y que “Mauricio Macri ya fue”

"Todos lo tenemos que ayudar a Alberto Fernandez porque Cristina Kirchner lo ha vaciado de poder, que es un golpe. El golpe ya está hecho a la autoridad de Alberto Fernández", apuntó Elisa Carrió.

La exdiputada se pronunció en momentos que está en el centro de la polémica por apoyar la candidatura de Daniel Rafecas para procurador, lo que le valió las críticas desde la propia oposición.

En este reportaje con LN+, la titular de la Coalición Cívica volvió a defender al juez, dijo que el magistrado "puede ser la última salvación de la República" y sostuvo que su postulación precisamente "es una jugada para poner alguien peor".

Asimismo, dijo que "Mauricio Macri ya fue" y que hoy "el candidato" es Horacio Rodríguez Larreta.

"Ahora estoy enojada con Macri porque me faltó el respeto. No tengo ganas de hablar con él. Ya fue. A mi nunca me permitieron -con una formación enorme- ser presidenta. A él le permitieron y nosotros acompañamos. Y cumplimos mandato porque paramos dos golpes", dijo la exdiputada.

Y añadió sobre Larreta: "Tiene su estilo, es un gran trabajador, sabe que tenemos diferencias en el excesivo pragmatismo de él, pero tenemos una excelente relación con la Coalición Cívica".



"Estamos en la etapa Maduro"

"Yo tengo que fortalecerlo a Alberto Fernández porque estoy pensando en la República. Hay que darle cierta institucionalidad a la República para pasar esta crisis (...) Tenemos que robustecer las propias instituciones que nos quedan, sino es la anarquía", indicó Carrió.

La ex diputada dijo que "hay muchos cobardes y no hay ni estrategia ni conducción para sostener la república en medio de un descalabro económico parecido al 75", en referencia al rodrigazo.

La titular de la Coalición Cívica, asimismo, dijo que "no estamos en la etapa (Hugo) Chávez de Venezuela, estamos en una etapa (Nicolás) Maduro".

En este contexto, Carrió le apuntó a Cristina Kirchner por la propuesta de la vicepresidenta de un acuerdo político, social y económico: "La que menos autoridad tiene para convocar al diálogo es Cristina".



La polémica por Rafecas?

Rafecas es el candidato del Gobierno nacional para reemplazar a Eduardo Casal, quien actualmente ocupa el cargo de manera interina.

En el contexto de la aceleración de la crisis, la ex diputada dijo ahora que "Rafecas sabe derecho, lo respaldan los fiscales más serios de la Nación y evitamos que ’Madura’ (Cristina Kirchner) tome el poder".

Añadió: "Lo llamé hace 6 meses y le dije: ’Mire, Rafecas, no levante su propuesta porque puede ser la última salvación de la República".

Respecto a cómo se posicionará el PRO frente a la designación de Rafecas, Carrió advirtió: "(Mauricio) Macri tiene que decidir si quiere una justicia independiente o quiere ir preso. Yo no soy amiga de Alberto Fernández, pero es mi presidente. Si uno es republicano no es golpista".?

En rigor, Carrió se expresó primero a través de un comunicado firmado por la Coalición Cívica-ARI. Allí, el espacio político encabezado pidió que Juntos por el Cambio aporte los votos en el Senado para que el Gobierno pueda nombrar al nuevo Procurador General de la Nación, el jefe de todos los fiscales.

"Hoy en día es necesario un gesto institucional exento de especulaciones políticas, más en estos momentos de tanta desconfianza en la República y las instituciones. Ese gesto tiene que ser salir de las pequeñeces personales y prestar los dos tercios a la designación del Procurador General de la Nación propuesto por el Presidente de la Nación, Dr. Rafecas", indica el texto.

Luego de las críticas -entre ellas unas opiniones muy duras del constitucionalista Daniel Sabsay- Carrió hizo su descargo este miércoles a través de sus redes sociales en un mensaje dirigido a la propia oposición.

"Escucho diatribas contra la estrategia pensada, no es que cambié porque la tengo desde marzo, de dar apoyo institucional desde el Senado de la Nación al juez (Daniel) Rafecas. La verdad es que no tendría que darles explicaciones porque ustedes confían en mí cuando los ayudo y después no confían y después pasan a confiar", sostuvo la ex diputada.

La titular de la CC dijo que "en tiempos no electorales" la "matan" y en tiempos electorales es "la reserva moral de la Nación. Apuntó: "Entonces les digo: no necesito ni mendigo su aprobación. Ellos me acompañan como me acompañaron en la soledad más absoluta en la que me dejaron ustedes. Un beso enorme. Lilita".



La ocupación de tierras

Por último, Carrió habló de la ocupación de tierras y aseguró: "El subsidio de 50 mil pesos a los usurpadores es un escándalo, es un negocio, está el narcotráfico". /Clarín