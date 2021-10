Tras el crimen del parque, la Cámara de Comercio se manifestó sobre los feriantes, ¿qué dijo?

A través de un comunicado, la Cámara de Comercio de Salta se manifestó en torno a lo ocurrido este fin de semana con el asesinato de un joven en el parque San Martín y la tensión que se generó en torno a la actividad de los feriantes por el parque céntrico de la ciudad capitalina.

En primer lugar y sobre los sucesos trascendidos que enlutan a la sociedad en su conjunto, según consideraron, manifestaron “su profunda preocupación ante hechos de esta naturaleza, como así también ante cualquier agravio o acto de violencia para con las personas, haciendo un llamado a las fuerzas vivas que impidan nuevos sucesos de este tipo”, que terminaron la muerte de un muchacho de 21 años.

Dicho esto la Cámara sentenció que se está frente a un acto vandálico que ya tiene antecedentes cuando tiempo atrás inspectores municipales y miembros de la Policía fueron agredidos. También recordaron que desde hace año vienen insistiendo a favor de la actividad legal del comercio promoviendo la unión de las áreas pertinentes para que hechos como los de este fin de semana no sucedan.

“Nos hemos puesto siempre a disposición para la puesta en marcha de mecanismos que hagan que toda actividad comercial se realice bajo el marco de la ley y con ello bajo el amparo de la equidad y la seguridad”, continúa el comunicado agregando luego: “Nos cansamos de denunciar sobre las mafias que existen atrás de los puesteros, los que cobran peajes y los que les proveen de mercadería ilegal; el Estado siempre actuó tibiamente tratando de mirar para otro lado a fin de evitar confrontaciones”, denunciaron.

No obstante y en torno a las medidas tomadas en las últimas horas sobre la presencia de los feriantes en el parque, la Cámara fue cauta: “Sabemos que hay gente desesperada y qué necesita algún tipo de salida laboral, que obviamente no es ésta que se viene otorgando. Prohibir la instalación en los lugares públicos sin darles alguna solución transitoria solo va a provocar mayor caos que afectará no solo al Parque San Martín, sino al microcentro (peatonales) y demás calles de la ciudad en las que a diario se ven atestadas de manteros”.

Para finalizar este comunicado, firmado por el Consejo Consultivo, la Cámara afirmó: “Apoyamos la erradicación realizada por la municipalidad y pedimos al resto de las fuerzas provinciales y nacionales que apoyen estas acciones tomando cartas en el asunto y ocupándose de manera sostenida y responsable para empezar a dar soluciones efectivas a los diferentes sectores económicos y sociales de la provincia”.

"Este es un problema de todos y, sin el compromiso y trabajo de la comunidad en su conjunto, no va a tener solución"