“La Policía me dejó sola”, dijo la oficial que denunció haber sido abusada

Hace algunos días, una oficial de policía que fue trasladada a la Ciudad de Orán, denunció haber sido abusada por un compañero de la fuerza. En las últimas horas rompió el silencio y brindó detalles sobre lo que le sucedió.

Según informó SomosSalta, la mujer comentó que el abusador sería una persona de menor rango que el suyo y agregó que la situación le generó daño físico y psicológico. Además, aseguró que en el momento en el que denunció el hecho, “no constataron nada” sino que dejaron pasar algunos días para hacerlo.

Uno de los momentos más crudos del relato de la oficial, es quizás cuando cuenta que en el momento en el que habrían sucedido los hechos se encontraba con su uniforme y portaba el arma reglamentaria pero que no uso el arma porque “quedé shockeada, no me lo esperaba. Ni se me vino a la cabeza, solo quería salir de ahí".

Para finalizar dijo que ningún organismo le brindó asistencia, “vinieron después de que sucedió el hecho, dos semanas después. Pero no tengo ninguna solución. Yo me encontraba totalmente sola, la Policía me dejó sola”.