Ante la sequía, Tartagal contrató 9 camiones para repartir agua a los vecinos

Con las altas temperaturas, junto a la sequía que afecta a la región, sin dejar de mencionar los bajos niveles de reservas, el agua comienza a faltar en la provincia y se siente en el norte, donde incluso el dique que da provisión al departamento San Martín del recurso está seco, sin haber novedades de precipitaciones a la vista.

En ese sentido el intendente de Tartagal, Mario Mimessi, habló con Sin Vueltas de InformateSalta donde no ocultó su preocupación por lo que está ocurriendo, señalando que de su parte nunca había vivenciado una faltante de precipitaciones como pasa actualmente, pero que desde la comuna ya pusieron manos a la obra para que el agua no le falte a la gente.

“Si bien es un problema histórico en el norte que lleva más de 3 décadas, estamos viviendo una crisis profunda en estos días”, reconoció primeramente agregando que una arista particular en el caso es de la propia naturaleza. “Yo nací aquí, vivo aquí y no me acuerdo en mis 40 años que haya estado tantos días sin llover en esta época”, indicó.

A esto sumó que el lugar de captación y abastecimiento del agua para los vecinos del departamento San Martín, que es el dique Itiyuro el cual, junto al Limoncito, están secos. “Tienen un caudal muy bajo, son charcos, ahora se están haciendo trabajos para pasar la poca agua del Limoncito al Itiyuro”, comentó.

En este sentido de acciones para palear la problemática, Mimessi dijo que gracias a los pozos que desde la provincia se hicieron, “tenemos los camiones que distribuyen agua en la ciudad, cargando de esos pozos” el recurso que llevan a las casas de los vecinos, así garantizan la provisión ante los calores que se están registrando.

“Ya tenemos 9 camiones alquilados, con recursos municipales, para repartir el agua”

Por último, Mimessi consideró importante que desde el Ente Regulador de Servicios Públicos apliquen como medida el no cobro a los vecinos de Tartagal por el servicio. “Si pagás por un servicio que no tenés y encima tenés que comprar agua mineral, deben tomar una medida histórica y es que no se le cobre un peso en la tarifa”, concluyó.