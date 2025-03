Violento intento de robo a ciclista en Salta: se fracturó la mano y no puede trabajar

El miércoles 5 de marzo, Gonzalo Colque, fue víctima de un violento intento de robo mientras pedaleaba su bicicleta cerca de la Universidad Católica, en la zona norte de la ciudad, a plena luz del día.

Colque, quien trabaja como masajista en un spa, relató que fue abordado por dos jóvenes en moto que, al intentar robarle, lo empujaron y provocaron su caída, que derivó en una fractura en la mano. “Lo que más me duele es que trabajo con mis manos y ahora me dejaron fuera de servicio”, lamentó.

“No me lograron robar nada, pero sí ocasionaron un gran daño para mi tema laboral"

Según comentó, los delincuentes, que viajaban en una moto de 125cc, se acercaron por un costado mientras él circulaba, y uno de ellos lo pateó. "Fue un segundo, no me di cuenta de lo que pasó hasta que ya estaba en el suelo, con mucha sangre en la boca y dolor en la mano", comentó.

Colque mencionó que los atacantes huyeron rápidamente y no pudo verles el rostro, pero sospecha que se trataba de menores de edad debido a su tamaño y apariencia. “No pude ver la cara porque tenían unas gorras que no me dejaron ver bien, otra que con el golpe que me di en la cara estaba un poco mareado y no pude observarlo bien a ellos", sostuvo.

Tras el ataque, llamó al 911 y fue trasladado al hospital San Bernardo. "Lo que más bronca me da es que yo trabajo con mis manos, trabajo en un spa y ahora estoy parado por un buen tiempo hasta que tenga la cirugía", concluyó.