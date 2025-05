Fornasari: “No quiero un equipo en puntas de pie”

Esta semana asumió el nuevo director técnico en Central Norte. Pablo Fornasari será quien dirija los caminos del cuervo en esta nueva etapa tras la salida del “Tano” Riggio.

En Rumbos al Ascenso, Fornasari, sostuvo que al momento de hablar con los jugadores y prepararse para encarar este nuevo desafío, se puso como objetivo no pensar en cómo recibía al equipo sino en cómo trabajar para que mejore de aquí en adelante. “Intenté cambiarle el discurso, no me puedo basar en cómo estaban ellos” aseguró.

En relación a qué espera del plantel, el DT, afirmó que “quiere que los entrenamientos sean intensos y no quiere a nadie en punta de pie, que entrenen duro”. “Es un equipo que viene golpeado, pero quiero que dejen eso de lado, si hay que ir al piso, que se tiren” señaló.

“Tenemos un plantel para armar un equipo competitivo. Cuando terminé la segunda práctica me quedé muy tranquilo” resaltó a poco de su llegada.

Pablo Fornasari encara su primera experiencia como DT, antes había sido ayudante de campo. El fin de semana será su debut cuando Central Norte enfrente a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.