Corte de Justicia: Denuncian “doble vara” en sectores que se oponen a la reelección de López Viñals

El abogado constitucionalista Omar Carranza criticó las posturas cambiantes de algunos sectores que hoy cuestionan la designación de Pablo López Viñals en la Corte de Justicia de Salta, pese a haber apoyado nombramientos similares en el pasado.

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Salta, Omar Carranza, se refirió en Sin Vueltas, al debate generado por el nombramiento de jueces en la Corte de Justicia de la provincia, en el marco de los límites impuestos por la reforma constitucional de 2021.

El especialista cuestionó la incoherencia de ciertos sectores que hoy se oponen a la designación del magistrado, a pesar de haber respaldado anteriormente decisiones similares.

“El espíritu de esa reforma era la limitación de mandatos en general, a todas las funciones del poder político del Estado. Y también incluía la duración del mandato de los jueces”, explicó Carranza, quien recordó que antes de la reforma los jueces eran vitalicios, es decir, permanecían en sus cargos mientras durara su buena conducta.

Con la modificación constitucional, se estableció que los jueces de la Corte de Justicia no pueden ejercer más de diez años en el cargo, sin posibilidad de reelección, lo que representó un cambio profundo en la estructura del Poder Judicial salteño.

Carranza apuntó directamente contra ciertas instituciones y sectores políticos que, según él, han cambiado su postura de manera oportunista. “Hay instituciones que en aquel momento avalaron la designación por 10 años de esa magistrada y hoy son las mismas que se oponen. Eso llama poderosamente la atención. Es el mismo caso, no dos interpretaciones distintas”, subrayó.

Para el abogado, esta contradicción debe ser explicada con argumentos sólidos. “Ahora me tienen que decir que no, fundamentadamente. ¿Por qué ahora no? ¿Qué cambió? Porque si dejo sin efecto aquel criterio anterior y ahora sostengo uno opuesto, necesito razones claras”, sentenció.