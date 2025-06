Piden ayuda para abuela de 86 años que vive sola en una casa de chapas y lonas

Es el momento donde la solidaridad de los salteños debe salir a flote, con muestras puras de ayuda y amor para Ernestina, una abuela que vive en el barrio Primera Junta en situación de extrema vulnerabilidad, soportando el frío entre chapas, lonas y plásticos.

Su situación fue dada a conocer por Multivisión Federal donde entrevistaron a esta abuela de 86 años quien no solo no tiene para comer, tampoco cuenta con muchos recursos, su precariedad queda a la vista desde el ingreso a su casa, con una chapa como puerta, mientras que los techos son plásticos sostenidos por postes.

La abuela vive con sus cinco perritos, los cuales la cuidan y son su compañía, a tal modo que a veces prefiere darle de comer a ellos y privarse del único alimento que pudiese tener en el día. “Ellos son los únicos que me acompañan, con lo poco que tengo algo me alcanza para mí y mis perritos”, expresó.

Ernestina mencionó que hace mucho que no va al supermercado porque “no me alcanza” con la jubilación mínima que percibe. “Tengo familia pero no se hacen cargo, si les pido que me presten van a hablar, entonces mejor no molestarlos, a un nieto lo tuve que denunciar una vez porque quiso apedrearme, luego me pidió que lo perdone”, comentó.

Vanesa, una vecina, indicó que desde su merendero la ayudan a Ernestina con comida las veces que pueden, pero ver su situación los obliga a pedir de más asistencia. “No está pudiendo llegar a fin de mes, viven en una situación precaria, por eso pido que la ayuden, ella tiene hasta sus perritos y prefiere que coman ellos antes que ella”, contó.

Quienes puedan colaborar con chapas, comida o demás elementos, pueden hacerlo comunicándose al teléfono 387-3073699.