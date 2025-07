“¡Es urgente!”: Necesita un monto millonario para operarse, poder ver y seguir trabajando

Nuevamente, los salteños tienen el imperioso deber de demostrar la grandeza de sus corazones para ayudar a Lorena, una vecina quien tiene desprendimiento de retina, debiendo juntar una cifra millonaria para operarse con urgencia, no perder la vista y poder trabajar para sostener su hogar.

“Tengo desprendimiento de retina, veo sombras, se me va achicando (la vista), voy viendo menos de los dos ojos”, dijo Lorena por la pantalla de Multivisión Federal, donde agregó que por esta situación “no estoy pudiendo trabajar, soy peluquera, mi hija me ayuda y yo trato de hacer lo que puedo, es mi sustento de vida, soy el sostén de mis hijos, de mi casa”.

Con ese desprendimiento de retina, debe someterse a cirugía lo más antes posible. Si bien presentaron los papeles a Asistencia Social, viendo si pueden contar con la ayuda para la cirugía desde el Ministerio de Salud, “tengo que esperar y mis tiempos no me dan”, se lamentó.

“Si no veo, no puedo trabajar y no sigue adelante mi familia, mis hijos todavía están estudiando”

La otra opción es hacerlo a través del sector privado, donde el monto para operarse con premura es de $7.000.000. “El privado me tiene que dar la fecha pero es lo antes posibles para tener menos problemas, para que haya menos probabilidad de perder la vida”, indicó.

Caro, pariente de Lorena, agregó que ante esta situación están apelando a la ayuda de la gente. “Esto es urgente, lo más urgente posible sino va a perder la vista, acudimos a la población porque no llegamos con lo que podemos juntar entre familiares”, precisó.

“Acudimos a todos, a los que nos conocen, a los que no, al buen corazón de todos, deseamos que esta operación se haga rápido, ella necesita la vista para poder trabajar”, mencionó. ¡Todos a colaborar! Quienes puedan aportar en la medida de sus posibilidades, pueden hacerlo a través del alias Lorena.1381 (Lorena Elizabeth Coronel – Banco Nación).

"Sabemos que todos estamos pasando por un mal momento, pero si hay ayuda, podemos salir, hoy nos toca a nosotros de este lado"