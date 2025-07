El Mercado Artesanal recibió a los primeros turistas de la temporada invernal

Las Asociaciones de Artesanos del Mercado Artesanal de Salta, acompañados por la directora del renovado espacio, Yanina Lenti, recibieron a Enrique Bolla y Laura Acosta, los primeros turistas de la temporada invernal, oriundos de Pilar provincia de Buenos Aires.

El matrimonio recorrió los salones de venta y exposición de la antigua casona, donde fueron obsequiados con artesanías y gastronomía regional, finalizando con el tradicional desayuno de bienvenida.

La directora del Mercado Artesanal, Yanina Lenti, señaló: “esto es algo que venimos haciendo todos los años, ya es una tradición del Mercado hacer esta recepción y agasajar a los primeros turistas para hacerles conocer lo que es el Mercado y comentarles todo lo que se hace dentro de estas puertas y lo que se vende, la verdadera artesanía auténtica de Salta”.

Agregó: “Es un placer haberlos recibido a este matrimonio que visita no por primera vez Salta, pero si el Mercado; la verdad un orgullo que hayan venido tan recomendados y que la gente promocione nuestro espacio”, finalizó Lenti.

Por su parte, Enrique Bolla sostuvo: “llegamos ayer a Salta y estuvimos en lo de un amigo y nos comentó que vengamos a visitar acá y nos encontramos con esta sorpresa que todavía no podemos entender, la verdad estamos muy contentos”.

Muy emocionada, Laura Acosta manifestó: “hermoso, me encanta la comida, amo todo lo artesanal, me gusta, me llama mucho la atención los productos que hace la gente, tiene mucho valor, sacrificio, trabajo y eso es muy valorable para todos”, finalizó: “Me encanta que puedan difundir esto que es muy lindo y le sirve al artesano para seguir adelante".